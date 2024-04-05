إصلاح هبوط أرضي غربي الإسكندرية .. بالصور

تابعت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية أعمال معالجه هبوط ارضي بشارع أبو الحسن بكوم الشقافة وتغيير عدد ٢ فرعة صرف صحي عمومية حرصا على سلامة المواطنين، وذلك بناءً علي تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وكلفت شعبان إدارة المتابعة الميدانية بمتابعة قيام صرف صحي غرب بأعمال الحفر لتغيير عدد ٢ فرعة صرف صحي عمومية وربط المنازل عليه وذلك فور الكشف عن هبوط ارضي بشارع أبو الحسن من باسيليوس بكوم الشقافة والذي تبين وجود كسر بخط الصرف الصحي العمومي وسيتم إعادة الشئ لأصله فور الانتهاء من الأعمال.

وشددت شعبان علي سرعه الانتهاء من إعادة الشئ لأصله ورفع كفاءة الطرق للحفاظ علي سلامه المواطنين.