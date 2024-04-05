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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن الرداد يكشف عن أصعب مشاهد مسلسل "محارب"

حسن الرداد
حسن الرداد

كشف الفنان حسن الرداد عن أصعب مشاهد مسلسل “محارب” الذى يشارك به فى الموسم الرمضاني الحالي 2024.

وقال حسن الرداد فى تصريحات ل"عرب وود": أن مشاهد وفاة والدته فى المسلسل كان من أصعب مشاهد المسلسل لأن فكرة فقدان الأم تأثر على أى شخص سواء متوفية أو على قيد الحياة.

وأضاف حسن الرداد ، قائلًا: أن أى شخص سوي سيشعر بالتأثر والحزن لأن أى إنسان من أى دين ومن أى جنسية من المفترض أنه يعتبر والدته شخص أساسي وهام.

شخصية محارب التي يؤديها حسن الرداد في المسلسل تعكس شخصية رجل بسيط بمعنى أن طلباته بسيطة وليست له أطماع في الحياة وأن أهم ما لديه في الحياة هي أسرته.

محارب يواجه داخل الأحداث صعوبات في حياته تعوق حلمه البسيط فيتعرض لمحنة صعبة متداخلة مع العديد من الشخصيات المهمة خلال المسلسل.

ومسلسل محارب بطولة أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي،، نرمين الفقي، سلوي عثمان ، منة فضالي، تامر عبد المنعم، غفران، محمود الليثي، ملك أحمد زاهر، ، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

مسلسل محارب من إخراج شيرين عادل المخرجة المصرية التي تخصصت منذ بداية عملها الفني في اﻹخراج للدراما التليفزيونية، حيث أخرجت مسلسلات "حكايات زوج معاصر، سارة، أولاد الشوارع، الريان، دلع بنات، مولد وصاحبه غايب"، ومن تأليف محمد سيد بشير ، والذى سبق وان قدم فيلم هروب إضطراري ، والعارف وغيرها من الاعمال.

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