مصطفي يونس يعلق علي قرار إدارة الزمالك برفض إقامة مباراتي القمة بالسعودية

علق مصطفى يونس نجم فريق كرة القدم الأسبق بنادي الأهلي، على قرار إدارة الزمالك، برفض إقامة مباراتي القمة، في المملكة العربيةالسعودية.





وقال يونس: "مباراة ستجني عوائد 6 ملايين دولار أفضل أم مباراة ستجني 6 مليم لا أعلم سبب هجوم البعض على تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية".



واصل: «أتمنى حال استضافة أي مباراة على الأراضي السعودية، أن يقوم تركي آل الشيخ بإرسال طائرة واحدة لنقل اللاعبين بدلا من طائرتين، لتوطيد الروح الوطنية بين اللاعبين».

وأشاد مصطفى يونس بما قدمته هيئة الترفيه برئاسة آل الشيخ، خلال نهائي كأس مصر 2022-2023، على صعيد الأجواء الجماهيرية،والنقل الفضائي.





واضاف: «لما لا تستضيف مصر مباريات من الدوري السعودي، كقمة الهلال والاتحاد على سبيل المثال، أو لقاءات من الدوري الإماراتي».