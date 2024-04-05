وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة.. خبير اقتصادي يوضح التفاصيل

قال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن إطلاق قانون المالية العامة الموحد منذ عامين كان بمثابة خطوة هامة.

وأضاف "وليد جاب الله" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، يساهم في تحسين مؤشرات الوضع الاقتصادي بشكل تلقائي، مشددا على أننا أمام مرحلة جديدة من مراحل تطوير المالية العامة المصرية.

واسترسل: سيتم وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة للدولة، وهناك سقف آخر للدين الحكومي، بما تضمنه الموازنة من هيئات حكومية، مما سيساهم في ضبط المالية العامة بصورة أفضل.





