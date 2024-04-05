إصابة 7 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بجنوب لبنان

أعلنت الوكالة اللبنانية، اليوم الجمعة، عن إصابة 7 أشخاص جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفر حمام جنوب لبنان.

وأُصيب 7 أشخاص بجروح، إثر غارة إسرائيلية استهدفت، مساء أمس، منزلا في بلدة كفر حمام، بحسب ما أكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى تدمير منزل بشكل كامل، وإلى أضرار مباشرة بالمنازل المجاورة؛ كما تضرّرت شبكة الكهرباء.

وجدد الاحتلال قصف بلدات ومواقع في الجنوب اللبناني، بينها منزل في يارون، فيما استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية.

من جانبه، أعلن حزب الله، تنفيذ 5 عمليات ضدّ أهداف ومواقع إسرائيلية، أمس، مشيرا إلى أن بعضها استُهدف بقصف مدفعيّ، فيما ذكر أن البعض الآخر، استُهدف بـ"الأسلحة المناسبة". وأوضح أن اثنتين من عمليّاته قد نُفِّذت في القطاع الغربي، وثلاث عمليات في القطاع الشرقي.