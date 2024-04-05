عمر يصارع الموت.. تريلا تطيح بشاب أعلى الأوسطي في أكتوبر

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في اطاحة سيارة تريلا بشاب أعلى الطريق الأوسطي في الطريق المتجه لمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن إصابته بإصابات خطرة ونقله إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن الجيز ة إخطارا من غرفة النجدة بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطي وسقوط مصاب، انتقلت على الفور قوات الأمن وتبين وجود شاب في العشرينات من عمره يدعى عمر نعمان مصاب بإصابات خطرة فتم نقله إلى مستشفى أكتوبر وإيداعه غرفة العناية المركزة.

وأفادت التحريات بأنه اثناء عبور المجني عليه الطريق أطاحت به سيارة نقل تريلا، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على السائق وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.