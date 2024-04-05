عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : موقف شيخ الأزهر من العدوان الإسرائيلي على غزة حاسم

عبد السلام خضراوي،
عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب

وصف المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب موقف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف من العدوان الإسرائيلى الغاشم تجاه الفلسطينيين فى قطاع غزة بالحاسم والواضح مشيداً بتصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف التى أكد فيها أن حالة التشتت والضعف التي أصابت الأمة العربية أفقدتها توازنها وقدرتها على مواجهة أزماتها المتلاحقة، ومَن يتدبر الوضع العربي الحالي يصاب بألمٍ شديدٍ لما آل إليه حال عديدٍ من الدول العربية كفلسطين والسودان وليبيا والعراق وغيرهم من الدول وأن عالمنا العربي لن يستعيد قدرته على النهوض والتقدم ومواجهة أزماته إلا بتحقيق الوحدة العربية المنشودة، وتغليب المصلحة العربية المشتركة.


وأعلن " خضراوى " فى بيان أصدره اليوم اتفاقه وتأييده التام لتأكيد فضيلة الإمام الأكبر على أن تعاملنا -كعالم عربي- مع القضية الفلسطينية لم يعكس ما نملكه من نعمٍ وقوًى وثروات ودبلوماسية وإشارته إلى تنبه القوى الاستعمارية الكبرى إلى أن قدرتهم في السيطرة على المنطقة مرهونة بتفرقنا وتشتتنا نحن العرب والمسلمين، وأنَّ هذا هو السبيل الأوحد لتواجدهم بيننا لتحقيق مخططاتهم في نهب ثروات بلادنا وبما يحقق نهضتهم وتقدمهم معتبراً تشديد شيخ الأزهر على أن الأصوات المتطرفة التي وصمت الإسلام بالإرهاب أصابها البكم منذ بدء العدوان الإسرائيلي الإرهابي على غزة وأن دعوات الإسرائيليين لاستخدام الأسلحة النووية في غزة، وتشبيه المسؤولين الإسرائيليين للفلسطينيين الشرفاء الأبرياء -الذين يدافعون عن حقهم في الحياة وحق وطنهم في الوجود بأنهم حيوانات وأن هذا هو عين الإرهاب وهذا هو الإرهاب الذي يحظى بدعم عالمي لا محدود لارتكاب مجازره وجرائمه في حق أبرياء فلسطين بمثابة رسالة عاجلة إلى المجتمعات العربية إلى الوحدة والتكامل والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة حرب الابادة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين. 


تجدر الإشارة إلى أن تصريحات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف جاءت خلال استقال فضيلته للسيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، بمشيخة الأزهر؛ لمناقشة سبل التعاون بين الأزهر الشريف والبرلمان العربي في إعداد تقرير سنوي عربي لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب.


من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره لما يقوم به فضيلة الإمام الأكبر من جهود كبيرة في نشر الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، مصرحًا: "نقدر جهودكم في نشر التسامح الإنساني وبيان الوجه الحقيقي للدين الإسلامي الحنيف، وكلماتكم الحكيمة في مختلف الملتقيات الدولية هي محل اهتمام عالمي، ومواقفكم أكَّدت أن الأزهر يحمل على عاتقه هموم الشعوب العربية والإسلامية، ونقدر دوركم في دعم قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية".


وأضاف عادل بن عبد الرحمن العسومي أنَّ البرلمان العربي يسعى لتوطيد علاقته بالأزهر الشريف والتَّعاون لبيان الصورة الصحيحة للإسلام؛ حيث قدم مقترحًا لفضيلة الإمام الأكبر للتعاون مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف لإعداد تقارير مشتركة حول مكافحة الإرهاب والتطرف وإعداد تقرير عربي سنوي لرصد جهود مكافحة التطرف والإرهاب؛ حيث رحَّب فضيلته بهذا المقترح ووجَّه بدراسته وبحث آليات تنفيذه من قبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

عبد السلام خضراوي مجلس النواب العدوان الإسرائيلي شيخ الأزهر الشريف قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

ترشيحاتنا

ظاهرة جوية تضرب الرياض و20 محافظة والدفاع المدني يحذر

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

آخر جمعة من رمضان.. تعرف على أبرز ما ورد فيه من مواعظ وإرشادات

مفاجأة.. الأهلي فاوض عمر مرموش وإمام عاشور في هذا التوقيت

آخر جمعة من رمضان.. وزير الأوقاف يشكر السيسي على العناية ببيوت الله

قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسيمبا.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

جوري بكر تتألق بقفطان رمضان| شاهد

ياسمين الخطيب تبهر متابعيها في أحدث إطلالة| شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ