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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بلينكن: على إسرائيل مضاعفة الجهود لحماية المدنيين في غزة

صدى البلد

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إنّ الولايات المتحدة ترحب بجهود إسرائيل الأخيرة للسماح بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنه قال إن النجاح سيقاس بنتائج تحسن الوضع على الأرض، وأضاف بلينكن في كلمة إلى جانب زعماء دول الاتحاد الأوروبي في بلجيكا "يكمن الدليل حقًا في النتائج، وسنرى ذلك في الأيام المقبلة، وفي الأسابيع المقبلة".

وأوضح الوزير الأمريكي، خلال كلمته التي نقلت جزءا منها قناة القاهرة الإخبارية،  أنه على الرغم من الخطوات المهمة التي اتخذتها إسرائيل للسماح بدخول المساعدات في غزة، فإن النتائج على الأرض غير كافية وغير مقبولة ويجب عليها مضاعفة حماية المدنيين.

وأشار إلى أنه أهالي غزة يعيشون في مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي وبحاجة إلى مساعدة إنسانية، وأولئك الذين يعملون بشكل بطولي لتوفير هذه المساعدة رغم تعرض حياتهم للخطر، معتبرًا أن الهجوم الرهيب هذا الأسبوع على المطبخ المركزي العالمي لم يكن أول حادث من هذا القبيل ويجب أن يكون الأخير.

وسلط "بلينكن" الضوء في كلمته على حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ فترة قصيرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومناقشتهم الوضع في غزة، وأكد "بايدن" أن الضربات على العمال الإنسانيين والوضع الإنساني الشامل غير مقبول.

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