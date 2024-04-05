الهلال الأحمر المصري يعلن التوسع في الشراكات الدولية لتعزيز المساعدات الموجهة إلى غزة



ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري اجتماع مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر المصري، وذلك بحضور الدكتور عادل العدوي وزير الصحة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، وأيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات العمل الأهلي و أعضاء مجلس الإدارة.

وأشادت القباج بالجهود التي يقوم بها الهلال الأحمر المصري والمتطوعون إزاء الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية، وهذا ما يشهد به الجميع سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي من المنظمات الأممية، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهداً في إتاحة المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية، هذا بالإضافة إلى المساعي الدبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية والجهات المعنية الأخرى في الضغط على الجانب الإسرائيلي بشتى الأشكال لإتاحة المزيد من المساعدات الإنسانية.

كما أثنت القباج على الجهود الدؤوبة التي يقدمها المتطوعون، والذين يشكلون جزءا أساسياً من نجاح منظومة الإغاثة في مصر.

وشهد الاجتماع مناقشة التوسع في الشراكات مع عدة جهات دولية لتعزيز المساعدات الموجهة إلى غزة، ولتقوية البنية التحتية والمخزنية والتكنولوجية لجمعية الهلال الأحمر المصري، وزيادة قدراتها للاستعداد والاستجابة لأي طوارئ تحدث داخل مصر أو خارجها.

وقد تمت الموافقة على إنشاء مخزن جمركي في مدينة العريش بالمنطقة المخصصة لذلك الغرض، وذلك بعد إتاحة المحافظ محمد عبد الفضيل شوشة مساحة أرض يمكن تخصيصها لهذا الغرض، وبعد موافقة جهاز تنمية شمال سيناء، كما تمت الموافقة على التعاقد مع السفارة الفرنسية لتقديم سلات غذائية كمساهمة في المطبخ الإنساني بالشيخ زويد، والموافقة على الاتفاقية الموقعة مع منظمة الصحة العالمية بشأن دعم المنظمة لجهود الهلال الأحمر المصري في الأزمة الحالية.