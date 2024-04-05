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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تحرك برلماني حول رفع رسوم كارنية التأمين الصحي للطلاب من جنيه لـ10 جنيهات

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب رفضه للخطاب الذى ارسلته الهيئة العامة للتأمين الصحي لجميع مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية بشأن رفع رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحي لطلبة المدارس للعام الدراسي المقبل 2024/2025 ليكون رسوم استخراج كارينه التأمين الصحي لطلبة المدارس للعام الدراسي المقبل 10 جنيهات بدلًا من 1 جنيه.


وطالب " شمس الدين " فى طلب احاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي باعادة النظر فى هذا القرار لتكون رسوم استخراج كارنيه التامين الصحى لطلبة المدارس 5 جنيهات بدلاً من 10 جنيهات مقترحاً على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحمل 5 جنيهات من المصاريف المدرسية التى يقوم طلبة المدارس بدفعها سنوياً.


كما طالب النائب السيد شمس الدين من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ووزارة التضامن الاجتماعى اعداد دراسة حول طلبة المدارس من غير القادرين لتحمل دفع المصروفات الدراسية الخاصة بهم وأيضاً رسوم استخراج كارنيه التأمين الصحى مشيراً إلى أن هناك عدداً من الاسر ليس لديهم القدرة على تحمل المصروفات الدراسية وتكاليف استخراج كارنيه التأمين الصحى لأبنائهم التلاميذ بالمدارس

السيد شمس الدين التأمين الصحي كارنيه التأمين الصحي طلبة المدارس

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