عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

7 لاعبين يغيبون عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني.. اعرف السبب

صدى البلد

مساء اليوم الجمعة، يخوض النادي الأهلي مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع فريق سيمبا التنزاني. يطمح المارد الأحمر في تحقيق الفوز والتأهل إلى دور النصف النهائي من هذه البطولة المهمة.

غيابات الأهلي عن مباراة سيمبا التنزاني

اللاعبون الذين يغيبون عن الفريق الأحمر في هذه المواجهة هم: محمد الشناوي، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، وكريم نيدفيد. بالإضافة إلى عدم إمكانية المشاركة لعمر كمال عبد الواحد والحارس محمود الزنفلي بسبب عدم قيدهما في البطولة الإفريقية.

من جانب آخر، يعود الثنائي وسام أبوعلي ومحمد الضاوي كريستو لتعزيز صفوف الفريق بعد تعافيهما من الإصابات التي ألمت بهما. 

ومن المتوقع أن يتخذ المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، القرار المناسب بشأن مشاركتهم في المباراة.

 

الشناوي امام عاشور النادي الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا دوري ابطال افريقيا عمر كمال عبد الواحد فريق سيمبا التنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في طريقه إلى مران الزمالك| تفاصيل وفاة أحد أفراد الجهاز المعاون بأزمة قلبية

4 ركعات في آخر جمعة من رمضان تعوض صلواتك الفائتة.. الإفتاء توضح

فشلا فى الارتباط.. شاب وفتاة ينهيان حياتهما بحبوب الغلال فى قنا

ماتخففوش الهدوم.. الأرصاد تحذر: عودة انخفاض الحرارة والأمطار من الغد

رسميا الآن|مفاجأة قوية بسعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دفعة واحدة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 بعد ارتفاع الاحتياطي 5 مليارات دولار

داخل شقتها بالجيزة.. عاطل ينهي حياة صديقة زوجته

عودة الأمطار ورياح الخماسين .. مفاجأة غير متوقعة فى طقس عيد الفطر

ترشيحاتنا

الأهلي وسيمبا وطارق حامد يواجه رونالدو.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

7 لاعبين يغيبون عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني.. اعرف السبب

علوم البحار يحصل على براءة اختراع في غشاء ترشيح فائق للغسيل الكلوي

في يوم اليتيم .. كفالته من أعظم أنواع البر والسبيل إلى الجنة

معاش تكافل وكرامة| هذا موعد صرفه للمستحقين وشروط الحصول عليه للراغبين

ظاهرة جوية تضرب الرياض و20 محافظة والدفاع المدني يحذر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف سبب وفاة محمد مدحت..تفاصيل

جيهان الشماشرجي: انتظروني في الحلقات الأخيرة من الحشاشين| حوار

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات بسمة وهبة في رمضان 2024|شاهد

سميرة سعيد تخطف الأنظار بإطلالة مميزة| شاهد

فيديو

حسام حبيب: الحياة بقت بالنسبة لي سجن

روجينا: مش بدخل عمل جديد غير لما يكون معايا السيناريو كامل

إيناس الدغيدي: كل يوم بشكر ربنا رغم إني مش متدينة

القوات المسلحة مهنأة الرئيس السيسي بالولاية الجديدة: ماضون بكل قوة لحماية منجزات ومقدرات الشعب المصرى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

جمال قرين

جمال قرين يكتب: سلطان الأولياء عبد القادر الجيلاني (1)

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملامح المتغيرة لشرق أوسط متعدد الأقطاب

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ