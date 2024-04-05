7 لاعبين يغيبون عن مواجهة الأهلي وسيمبا التنزاني.. اعرف السبب

مساء اليوم الجمعة، يخوض النادي الأهلي مباراة إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مع فريق سيمبا التنزاني. يطمح المارد الأحمر في تحقيق الفوز والتأهل إلى دور النصف النهائي من هذه البطولة المهمة.

غيابات الأهلي عن مباراة سيمبا التنزاني

اللاعبون الذين يغيبون عن الفريق الأحمر في هذه المواجهة هم: محمد الشناوي، أليو ديانج، ياسر إبراهيم، إمام عاشور، وكريم نيدفيد. بالإضافة إلى عدم إمكانية المشاركة لعمر كمال عبد الواحد والحارس محمود الزنفلي بسبب عدم قيدهما في البطولة الإفريقية.

من جانب آخر، يعود الثنائي وسام أبوعلي ومحمد الضاوي كريستو لتعزيز صفوف الفريق بعد تعافيهما من الإصابات التي ألمت بهما.

ومن المتوقع أن يتخذ المدير الفني للأهلي، مارسيل كولر، القرار المناسب بشأن مشاركتهم في المباراة.