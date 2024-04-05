مقاتلات من القوات الجویة السعودية تصل اليونان ,, ما السبب؟

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قاعدة اندرافيدا الجوية في اليونان شهدت اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية للمشاركة في التمرين الجوي المختلط المحارب «إنیوخوس 2024»،والـذي یُنفـذ الشهر الجاري بمشاركة قوات عدد من الدول الشقیقة والصدیقة.

وتمرین "إنیوخوس 2024" من أكبر التمارین العسكرية على مستوى قارة أوروبا.

وتشارك القوات الجویة الملكية بست طائرات من نوع «تايفون» بكامل أطقمھا الجویة والفنية والمساندة.

وتهدف القوات الجویة من مشاركتها في التمرین إلى رفع مسـتوى الجاھزیة والكفاءة القتالیة، وتبادل واكتســـاب الخبرات للأطقم الجویة والفنیة، والمساندة، في بیئة حرب مشـــابھة للحرب الحقیقیـة، والتدريب على التخطیط وتنفیـذ عملیـات جویـة معقـدة في بیئـة مؤلفـة من قوات مختلطة متعددة الجنسیات.