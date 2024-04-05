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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء حصاد محصول الكتان بقرية بني عامر بالزقازيق

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعي لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة الي تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

ومن جانبه أشار المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزاره الزراعة الي قيام إدارة الارشاد الزراعي بالمديرية بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية بتنفيذ يوم حصاد لمحصول الكتان بقرية بني عامر التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، في حضور الدكتور مهدى محمد مهدى بمركز البحوث الزراعية قسم بحوث الالياف والمهندس والمهندس محمود الشناف أخصائي المحصول بالمحافظة وعدد من المزارعين.

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أوضح وكيل وزارة الزراعة الأهمية الاقتصادية لمحصول الكتان حيث تستخدم أليافه فى العديد من الصناعات الهامة مثل صناعة المنسوجات الكتانية وأقمشة قلوع المراكب وخراطيم الحريق وأوراق الطباعة والبنكنوت والدوبارة ، ومن البذور يستخرج زيت الطعام ( الزيت الحار ) كما يستعمل الزيت المغلى في صناعة البويات والورنيش فى حين تستخدم مخلفات النبات كغذاء للحيوانات كما يستخدم ساس الكتان ( الخشب بعد فصل الألياف ) فى صناعة الخشب الحبيبي.

الإرشاد الزراعى البحوث الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الزقازيق المزارعين بحوث الزراعية بالزقازيق تحقيق الاكتفاء الذاتي

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