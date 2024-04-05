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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يثمن تطبيق مادة الوعي الوطني على طلبة الثانوية العامة

أشرف أمين عضو لجنة
أشرف أمين عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب

أشاد النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بتصريحات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التى كشف فيها عن أنه من المقرر ان تستحدث الوزارة في المرحلة الثانوية بعنوان مادة جديدة بعنوان " الوعي الوطني " ستطبق علي طلاب الثانوية العامة بدلا من مادة التربية الوطنية مؤكداً أن هذا الاتجاه من الحكومة يتمشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء اولوية كبيرة لملف تنمية الوعى لدى المواطنين.


وطالب " أمين " فى بيان له من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بوضع أحدث المناهج الدراسية الخاصة بوضع مادة " الوعى الوطنى " من خلال الاستعانة بأساتذة الجامعات والخبراء الاستراتيجيين المتخصصين فى ملف الوعى الوطنى على أن يتم طرح هذه المناهج للحوار فيما بين الخبراء وبمشاركة اساتذة الجامعات المتخصصين فى هذا المجال حتى تكون هذه المادة الجديدة على مستوى عال وتتناسب مع المرحلة العمرية لطلاب الثانوية العامة.


كما طالب النائب أشرف أمين بأن تكون هذه المادة من المواد الأساسية ليتم وضعها كمادة نجاح ورسوب ضمن المواد الأساسية فى مرحلة التعليم الثانوى حتى تحظى باهتمام كبير من المعلمين والطلاب على أن يتم تدريب وتأهيل المعلمين لشرح هذه المادة بطريقة واضحة وميسرة على الطلاب

أشرف أمين مجلس النواب رضا حجازى الوعي الوطني طلاب الثانوية العامة مادة التربية الوطنية

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