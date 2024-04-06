عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لماذا تتغير ليلة القدر كل عام؟.. اعرف الحكمة الإلهية

ليلة القدر
ليلة القدر

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عن ليلة القدر، يقول صاحب السؤال: لماذا تتغير ليلة القدر كل عام؟

ليلة القدر

وقال الدكتور محمود شلبي، في إجابته على السؤال، إن ليلة القدر تأتي كل عام في يوم غير الثاني، منوها أن القرآن الكريم نزل على قلب النبي في ليلة القدر.

لا تشابهها أي ليلة.. خطيب المسجد الحرام: الله فضل الأمة المحمدية بليلة القدر

دعاء ليلة القدر للزواج.. يرزق العازب بشريك الحياة المناسب

وتابع: وخرج النبي بعد ذلك على الصحابة ليخبرهم عن ليلة القدر ويحدد موعدها لهم، فوجد تناحر بين اثنين من الصحابة، فوضع الله النسيان في قلب النبي ولم يتذكر هذه الليلة.

العشر الأواخر من رمضان

ثم قال النبي للصحابة (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان) ثم قال لهم مرة أخرى (التمسوها في الوتر من العشر الأخير).

وأشار إلى أن الشرع الشريف لا يبحث عن لحظات محددة يجد فيها الإنسان المسلم ويجتهد في العبادة، ثم بعد ذلك يجلس طول الوقت بدون عبادة.

وتابع: الوضع الطبيعي أن الإنسان في بداية أي أمر يكون مقبلا عليه، وبعد فترة يبدأ الفتور، ويوجد ذلك في شهر رمضان، يقبل الناس على العبادة في أول هذه الشهر، ثم يتكاسلون في نهايته.

كما تابع: ولهذا وضع الله سبحانه وتعالى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ليجدد المسلمون نشاطهم في العبادة مرة أخرى قبل انتهاء الشهر الكريم وجعل ثوابها يساوي من العبادة ألف عام حتى ينشطوا ويجتهدوا في العبادة.

الليالي الوترية.. موعد ليلة القدر 2024

وحددت دار الإفتاء المصرية ، موعد ليلة القدر 2024، إنه قد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، إلا أنه بحسب الصحيح المشهور أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان  يمكن حصرها في خمس ليالي وترية تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة، فيمكن تحديد ليلة القدر  في العشر الأواخر من رمضان 2024 وترقبها في هذه الأيام:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 30 مارس  الميلادي و20 رمضان  وتنتهي في فجر الأحد 31 مارس الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 1 إبريل الميلادي و22 من رمضان ،  وتنتهي في فجر الثلاثاء الموافق 2 إبريل ميلاديًا  و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 3  إبريل الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 4 إبريل ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق  5 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر السبت 6 إبريل الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7 إبريل الميلادي و28 رمضان ، وتنتهي في فجر الإثنين الموافق 8 إبريل لعام 2024 م، و29 رمضان لعام 1445هـ.

ليلة القدر الليالي الوترية القرآن ادعية ليلة القدر أجمل أدعية ليلة القدر موعد ليلة القدر 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أفضل أدعية ليلة القدر..66 دعاء أوصى بها الرسول في 27 رمضان تغير قدرك

دعاء ليلة القدر .. 7 كلمات لا ترد وأفضل 410 أدعية شاملة للخيرات

وفاة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

تركي أل الشيخ يظهر في لقاء الأهلي وسيمبا

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

ترشيحاتنا

من عاشق لـ التمثيل لرجل قانون مخضرم.. محطات في حياة أحمد فتحي سرور

مش قادرة اتجاوز الحزن.. دنيا سمير غانم تتحدث عن رحيل والديها

واشنطن تعلن سقوط واعتقال العشرات من "داعش" بالعراق وسوريا منذ يناير

لو طلقت مراتك.. اعرف المصروفات التعليمية الواجبة عليك حسب القانون

الخطيب يهنئ رجال طائرة الأهلي ببطولة الدوري المصري

يوم الانتصارات في الأهلي ..التأهل لنصف دوري أبطال إفريقيا والتتويج بلقب الطائرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اختراق بياناتك .. كيف تحمي نفسك من روبوتات الدردشة ؟

كيف تعرف أنك مصاب بـ التهاب المثانة .. إليك الأعراض والعلاج

موتوسيكل تريومف ترايدنت الجديد.. أهم المواصفات | شاهد

القمر والشمس في نفس اللحظة .. كم يتكرر الكسوف الكلى

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ