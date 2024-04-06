لماذا تتغير ليلة القدر كل عام؟.. اعرف الحكمة الإلهية

استقبلت دار الإفتاء المصرية، سؤالا عن ليلة القدر، يقول صاحب السؤال: لماذا تتغير ليلة القدر كل عام؟

ليلة القدر

وقال الدكتور محمود شلبي، في إجابته على السؤال، إن ليلة القدر تأتي كل عام في يوم غير الثاني، منوها أن القرآن الكريم نزل على قلب النبي في ليلة القدر.

وتابع: وخرج النبي بعد ذلك على الصحابة ليخبرهم عن ليلة القدر ويحدد موعدها لهم، فوجد تناحر بين اثنين من الصحابة، فوضع الله النسيان في قلب النبي ولم يتذكر هذه الليلة.

العشر الأواخر من رمضان

ثم قال النبي للصحابة (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان) ثم قال لهم مرة أخرى (التمسوها في الوتر من العشر الأخير).

وأشار إلى أن الشرع الشريف لا يبحث عن لحظات محددة يجد فيها الإنسان المسلم ويجتهد في العبادة، ثم بعد ذلك يجلس طول الوقت بدون عبادة.

وتابع: الوضع الطبيعي أن الإنسان في بداية أي أمر يكون مقبلا عليه، وبعد فترة يبدأ الفتور، ويوجد ذلك في شهر رمضان، يقبل الناس على العبادة في أول هذه الشهر، ثم يتكاسلون في نهايته.

كما تابع: ولهذا وضع الله سبحانه وتعالى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، ليجدد المسلمون نشاطهم في العبادة مرة أخرى قبل انتهاء الشهر الكريم وجعل ثوابها يساوي من العبادة ألف عام حتى ينشطوا ويجتهدوا في العبادة.

الليالي الوترية.. موعد ليلة القدر 2024

وحددت دار الإفتاء المصرية ، موعد ليلة القدر 2024، إنه قد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، إلا أنه بحسب الصحيح المشهور أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يمكن حصرها في خمس ليالي وترية تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة، فيمكن تحديد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2024 وترقبها في هذه الأيام:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 30 مارس الميلادي و20 رمضان وتنتهي في فجر الأحد 31 مارس الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 1 إبريل الميلادي و22 من رمضان ، وتنتهي في فجر الثلاثاء الموافق 2 إبريل ميلاديًا و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 3 إبريل الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 4 إبريل ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الجمعة الموافق 5 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر السبت 6 إبريل الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأحد الموافق 7 إبريل الميلادي و28 رمضان ، وتنتهي في فجر الإثنين الموافق 8 إبريل لعام 2024 م، و29 رمضان لعام 1445هـ.