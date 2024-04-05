وكيل الشباب والرياضة بكفر الشيخ يشهد فعاليات درع التميز الكشفي لعشائر الجوالة

شهد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اليوم، فعاليات مسابقة درع التميز الكشفي لعشائر الجوالة والجوالات والملتقى الأول لأعضاء أندية التطوع" بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات وأعضاء أندية التطوع.

جاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وبحضور مصطفى غريب وكيل المديرية للشباب، والنائب يونس عبد الرازق، عضو مجلس النواب، ومجدي التهامي مدير إدارة شباب الحامول.

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المديرية تحرص على تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الكشفية والتطوعية المختلفة والتي تسهم في تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واع لديه انتماء لوطنه.

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