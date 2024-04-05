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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الاتحاد السعودي يعلن تغيير مسمى بطولة كأس السوبر الجديد

صدى البلد

أبرم الاتحاد السعودي لكرة القدم، بالتعاون مع شركة الوسائل، اتفاقية مع شركة الدرعية لتسمية كأس السوبر السعودي في نسختها لهذا العام باسم "كأس الدرعية"، حيث ستُقام البطولة في العاصمة الإماراتية أبوظبي من 8 إلى 11 أبريل الحالي، بمشاركة أندية الاتحاد والهلال والنصر والوحدة.

أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير الشراكات ودعم التنافسية الاستثمارية، معبرًا عن سعادته بالتعاون مع الدرعية، والذي سيسهم في تعزيز الجهود الرياضية والترويجية للمملكة.

من جانبه، أشار جيري انزيريلو، الرئيس التنفيذي لشركة الدرعية، إلى أن هذه الاتفاقية تمثل فرصة مميزة للاستفادة من النشاط الرياضي والترويج للمملكة كوجهة سياحية عالمية، مع التركيز على التطورات الكبيرة في كرة القدم السعودية واستغلالها للترويج للوجهة السياحية البارزة للتراث والثقافة في الدرعية.

وبهذا التعاون، تسعى الجهات المعنية إلى تعزيز الصورة الإيجابية للمملكة والترويج لجاذبيتها السياحية والرياضية على الصعيدين المحلي والدولي، وتحقيق التطلعات المشتركة في تطوير مجالات الرياضة والسياحة بالمملكة.

الاتحاد السعودي لكرة القدم الاتحاد والهلال الاتحاد السعودي الهلال والنصر

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