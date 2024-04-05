جوارديولا: أتمني خسارة المنافسين للنقاط وهذا موقف هالاند ودي بروين من المشاركة

أعرب بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن أمله في خسارة منافسي فريقه ببعض النقاط في سباق الدوري الإنجليزي، مع التركيز على أداء فريقه في المباريات المتبقية، استعدادًا لمواجهة كريستال بالاس في الجولة 32 من الدوري.

وأشار جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي إلى ضرورة الفوز في الـ 8 مباريات المتبقية، مؤكدًا أن مصير فريقه يتوقف على نتائجهم الخاصة ولا يمكن التحكم في نتائج منافسيه مباشرة.

وأوضح أن قرار مشاركة لاعبين مثل كيفين دي بروين وإيرلينج هالاند لم يتخذ بعد، بسبب الجدول الزمني الضيق بين المباريات وتعافي اللاعبين.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 67 نقطة، فيما يقع كريستال بالاس في المركز الـ14 برصيد 30 نقطة.