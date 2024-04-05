الجزائر :الاحتلال يستخدم آلة قتـ ل ترتكب جميع انتهاكات القانون الدولي

أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع ان عدم امتثال الاحتلال لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة حيث يستخدم آلة قتل ترتكب جميع انتهاكات القانون الدولي في ظل إفلات تام من العقاب.

وقال أيضا : الهجوم الإسرائيلي على أعضاء المطبخ المركزي العالمي في قطاع غزة كان ممنهج والجزائر تدين كل جرائم القتل الوحشي التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين

كما ادان عمليات القتـل الإسرائيلية التي استهدفت أكثر من 484 عاملا في المجال الصحي بغزة منذ 7 أكتوبر، مشيرا الي الاحتـلال الإسرائيلي يقـتل العاملين الإنسانيين بقطاع غزة في عمليات قمع مستمرة

وشدد علي ضرورة توفير ظروف إنسانية آمنة لعمال الإغاثة في قطاع غزة لضمان استمرار عملهم

وأتم : الاحتلال الإسرائيلي يواصل حملته لوقف وكالة أونروا وتفكيكها