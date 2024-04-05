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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قرار رسمي في الهلال السعودي بشأن ميتروفيتش بعد إصابته

صدى البلد

كشف نادي الهلال السعودي عن تطورات إصابة اللاعب الصربي ألكساندر ميتروفيتش، الذي يعتبر هداف الفريق.

تم استبعاد ميتروفيتش من مباراة الهلال أمام الطائي بسبب الإصابة، وقرر النادي إرساله إلى صربيا لاستكمال برنامجه العلاجي والتأهيلي.

أوضح الهلال أن طبيب الفريق، الإسباني خوان خيمينيز، سيلحق باللاعب في صربيا في 12 أبريل، لمتابعة تقدمه وسير برنامجه.

ميتروفيتش سيغيب عن مباراة الهلال أمام الخليج في الجولة 27 من الدوري السعودي، وهو يتصدر قائمة هدافي الهلال في الموسم الحالي برصيد 22 هدفاً.

يحتل الهلال صدارة جدول الدوري السعودي برصيد 74 نقطة، متفوقاً على أقرب منافسيه بفارق 12 نقطة، ويبدو قريبًا من حسم لقب الدوري.

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