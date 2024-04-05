ترحيل مهاجرين مصريين غير شرعيين من لييبا

أعلنت السلطات الليبية ترحيل مئات المهاجرين المصريين الغير شرعيين عبر منفذ امساعد البري.

أعلن جهاز مكافحة جهاز «مكافحة الهجرة غير الشرعية» ترحيل مهاجرين مصريين غير نظاميين عبر منفذ امساعد البري.

وأوضح جهاز مكافحة جهاز «مكافحة الهجرة غير الشرعية» الليبي، في بيان له أنه خلال الأيام الماضية، تم ترحيل 279 مهاجرا عبر منفذ امساعد من الجنسية المصرية أيضا، بحسب ما أوردته صحيفة الوسط الليبية.

وأضاف الجهاز الليبي أن من المرحلين "ثلاثة سلمهم جهاز الأمن الداخلي، و11 شخصا صدر بحقهم إبعاد أمني من النيابة العامة، و69 موقوفين خلال محاولتهم الهجرة إلي إيطاليا، فضلا عن خمسة مصابين بالوباء الكبدي".