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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم تشيلسي يعادل الرقم التاريخي لـ رونالدو في الدوري الإنجليزي

بالمر ورونالدو
بالمر ورونالدو

تمكن الإنجليزي الشاب كول بالمر نجم تشيلسي، من معادلة إنجاز البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة مانشستر يونايتد وقائد النصر السعودي الحالي، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل بالمر هاتريك قاد به "البلوز" لانتصار درامي على الشياطين الحمر أمس الخميس، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "ستامفورد بريدج" 4-3، ضمن الجولة 31 من البريميرليج.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن بالمر بات أول لاعب يبلغ من العمر 21 عاما أو أقل يسجل في 6 مباريات متتالية على ملعب فريقه، منذ أن فعلها رونالدو رفقة المان يونايتد موسم 2006-2007.


وسجل بالمر هدفا ضد شيفيلد يونايتد، قبل أن يكرر الأمر أمام فولهام وولفرهامبتون ونيوكاسل، ثم ثنائية في مرمى بيرنلي، وهاتريك أمام مانشستر يونايتد.

ورفع بالمر رصيده إلى 21 هدفا، إلى جانب 12 تمريرة حاسمة، خلال 39 مباراة خاضها طوال الموسم الحالي في مختلف المسابقات.

على الجانب الآخر، يواصل رونالدو تألقه ولكن في الملاعب السعودية من بوابة النصر، حيث سجل 42 هدفا وصنع 12 آخرين في 41 مباراة خاضها بمختلف المسابقات المحلية والقارية بجانب البطولة العربية.

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