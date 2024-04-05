مفتى الجهورية يكشف دعاء سيدنا محمد فى ليلة القدر

تحدث الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، عن دعاء ليلة القدر.

أضاف المفتى خلال حواره مع برنامج "اسأل المفتي" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق، لقد ذكرت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟

اللهم إنك عفو كريم

وتابع المفتى: قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني".

وتابع مفتي الجمهورية حواره بالتأكيد على ضرورة طلب الكسب الحلال لارتباطه الوثيق بالدعاء المستجاب.