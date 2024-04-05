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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

مفتى الجهورية يكشف دعاء سيدنا محمد فى ليلة القدر

شوقى علام
شوقى علام

تحدث الدكتور شوقي علَّام -مفتي الجمهورية، عن دعاء ليلة القدر.

أضاف المفتى خلال حواره مع برنامج "اسأل المفتي" المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الإعلامي حمدي رزق، لقد ذكرت أم المؤمنين السيدة عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: "يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟

اللهم إنك عفو كريم

وتابع المفتى: قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله: قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني".

وتابع مفتي الجمهورية حواره بالتأكيد على ضرورة طلب الكسب الحلال لارتباطه الوثيق بالدعاء المستجاب.

“صدى البلد” الإعلامي حمدي رزق الدكتور شوقي عل ام السيدة عائشة اللهم انك عفو برنامج اسأل المفتي حمدي رزق دعاء ليلة القدر

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