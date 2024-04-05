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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كييف : روسيا ضربت أوكرانيا 30 ألف مرة منذ بداية 2024

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية

قال نائب وزير الداخلية الأوكراني أوليكسي سيرهييف، اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، خلال اجتماع مع ممثلي الاتحاد الاجتماعي المسيحي في برلمان ولاية بافاريا، إن القوات الروسية نفذت حوالي 30 ألف غارة على الأراضي الأوكرانية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف المسئول الأوكراني أنه على مدار عام 2023 بأكمله، بلغ عدد هذه الضربات حوالي 66 ألفًا، وفقا لما أورده موقع كييف إندبندنت.

وأشار سيرهييف إلى أن عدد الضربات ارتفع في فبراير ومارس، مضيفا أن القوات الروسية تستخدم في الغالب القنابل الجوية الموجهة والطائرات بدون طيار.

وقال سيرهييف: "الروس يهاجمون البنية التحتية المدنية والحيوية، ومنذ بداية الحرب، تضررت 217 ألف منشأة".

وأوضح أن الشرطة الأوكرانية سجلت 116 ألف جريمة حرب روسية منذ عام 2022.

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في 3 أبريل أن القوات الروسية أطلقت في مارس أكثر من 400 صاروخ من أنواع مختلفة، و600 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد"، و3000 قنبلة جوية موجهة على أوكرانيا.

كما ألحقت الهجمات الروسية أضرارًا أو دمرت بالكامل 80٪ من قدرة التوليد الحراري لأكبر شركة طاقة خاصة في أوكرانيا DTEK في مارس، وفقًا للمدير التنفيذي للشركة دميترو ساخاروك.

وبينما كثفت موسكو هجومها على أوكرانيا، لا يزال الدفاع الجوي الأوكراني في وضع صعب على نحو متزايد، حيث لا تزال إمدادات الذخيرة من الولايات المتحدة، وهي مانح عسكري رئيسي، محظورة بسبب الخلافات السياسية في الكونجرس.

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