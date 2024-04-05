كواليس وتفاصيل حياة الزعيم عادل إمام..تامر عبدالمنعم يرويها

تحدث الفنان تامر عبدالمنعم عن الزعيم عادل إمام، قائلا: لم يعتزل الفن، ليس لدي معلومة على ذلك، ولكني متأكد نتيجة معرفتي الشخصية بالزعيم.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية شيرين سليمان، في برنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تربى وكبر مع الزعيم عادل إمام، قائلاً: «أنا اتربيت وكبرت مع الزعيم، وعادل إمام لا يتدخل في حياة أحد، ولا يتكلم على أحد، عادل إمام دائمًا يقول خليك سعيد ومبسوط وحب الناس وحب الخير للناس، اعرف الناجح واتباهى بيه، حب مصر».

وأكمل: «عادل إمام بيحب البنك الوطني المصري، لما بيسافر بيستخدم الطيران المصري، ولما كان مسافر لندن قالهم هسافر على الطيران المصري».

واسترسل: الزعيم عادل إمام معتز بهويته المصرية، ولديه هيبة وحضور الرؤساء.

وأوضح الزعيم عادل إمام مازل يقرأ الجرائد يوميًا ويحل الكلمات المتقاطعة إلى الآن.