الحديد والصلب تناقش حساب التصفية في 28 أبريل

قررت شركة الحديد والصلب التابعة للقابضة المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عقد جمعيتها العامة العادية في 28 إبريل الجاري.

وقالت شركة الحديد والصلب، إن الجمعية ستنظر في اعتماد المركز المالي عن 2023 وحساب التصفية عن العام الماضي.

كما تبحث الجمعية لشركة الحديد والصلب في تقرير مراقب الحسابات عن الفترة.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية، قررت تعيين المحاسب أسامة أحمد بدوي محرم للقيام بأعمال المصفي للحديد والصلب المصرية -تحت التصفية- بدلاً من وليد محمد هلال محمود عبده، اعتباراً من 26 فبراير الجاري.

وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، أعلنت إن فائض التصفية خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ 1.148 مليار جنيه، وبلغ إجمالي إيرادات التصفية خلال الفترة من يناير حتى نهاية يونيو 2023 بلغت نحو 1.503 مليار جنيه.

وبلغت إجمالي المصروفات خلال الستة أشهر بلغ نحو 355 مليون جنيه، تضمنت 176 مليون جنيه إجمالي الأجور والتعويضات. ونوهت الشركة إلى أنه في حال استبعاد الأجور والتعويضات من مصروفات التصفية يصل الفائض إلى 1.32 مليار جنيه.

مقترحا لاستغلال أراضي الشركة

وفي ديسمبر الماضي، استعرض وزير قطاع الأعمال العام، مقترحا لاستغلال أراضي شركة الحديد والصلب يتضمن إقامة مشروع عمراني متكامل على مساحة ما يقرب من 2000 فدان لخدمة مناطق جنوب القاهرة.