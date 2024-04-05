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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد الطيب: زيزو مشروع أسطورة عظيم.. وكهربا لاعب كويس ومؤثر

أحمد الطيب
أحمد الطيب

قال المعلق الرياضي أحمد الطيب، إنّ أحمد مصطفى زيزو جناح نادي الزمالك والمنتخب الوطني لكرة القدم مشروع أسطورة عظيم.

وأضاف الطيب في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، على قناتي المحور والنهار: "بالنسبة لمحمود عبدالمنعم كهربا، فأنا أحبه جدا كلاعب كرة وعلى المستوى الشخصي، لكنه مر بمراحل تخرجه من دائرة تركيز أن يصبح أسطورة في زمن قليل، لكنه لاعب كويس ومهم ومؤثر".

وتابع الطيب: "بالنسبة لمعلول والشناوي، هو أنا لما أقول إن الخطيب أسطورة يبقى معلول والشناوي أسطورة؟! هي الرؤوس اتساوت؟! أما شيكابالا فالدنيا كلها عارفة إنه أسطورة، العصافير على الشجر والسمك جوه المياه، هو موهوب بشكل مختلف، أما الشناوي فهو حارس كويس".
https://youtu.be/iuig5JOFQIQ?si=4ZGAKeX-csf152fi&t=524

أحمد الطيب احمد مصطفى زيزو العرافة برنامج العرافة عبدالمنعم كهربا محمود عبدالمنعم كهربا

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