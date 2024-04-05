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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة: كبار مسئولي كينيا يطلبون رشوة للموافقة على المشروعات

صدى البلد

قال مكتب التجارة الأمريكي في تقرير صدر الأسبوع الماضي إن الشركات الأمريكية تخسر أعمالا وعقودا في كينيا لأن كبار المسؤولين الحكوميين يطالبون بالرشاوى، محذرا من أن الفساد سيضر بالاستثمار الأجنبي.

وفقا لمكتب الممثل التجاري الأمريكي، تجد الشركات الأمريكية صعوبة في تأمين عقود الحكومة الكينية التي تهدف إلى تطوير الدولة الواقعة في شرق إفريقيا، لأن كبار المسؤولين الحكوميين يسعون للحصول على رشوة قبل منح مثل هذه الوظائف، بحسب ما أوردته إذاعة صوت أمريكا.

وذكر تقرير تقديرات التجارة الوطنية لعام 2024 حول حواجز التجارة الخارجية أن العقود تذهب بشكل رئيسي إلى الشركات الأجنبية الراغبة في دفع الرشاوى، وأشار إلى أن هذا المستوى من الفساد سيؤدي إلى خسارة كينيا للاستثمارات المستقبلية من الشركات والدول التي تتجنب الأنشطة الفاسدة أو تعاقبها.

واعترف كليوفاس مالالا، الأمين العام للحزب الحاكم في كينيا، بأن نظام المشتريات والدفع في كينيا يمثل مشكلة، لكنه قال إن الرئيس ويليام روتو والحكومة يعملان على حل المشكلة.

وأضاف: "نعلم أن هذا تحدي بالنسبة لنا، لكن الرئيس حريص على مكافحة الفساد، لقد رأيتم مدى الصعوبة التي كان يواجهها، لقد تحرك بسرعة كبيرة عندما ظهرت ملحمة كيمسا"، في إشارة إلى فضيحة فساد العام الماضي، تنطوي على عقد بقيمة 28 مليون دولار أدى إلى إقالة كبار المسؤولين في هيئة الإمدادات الطبية الكينية.

ووفقا لدراسة أجرتها لجنة الأخلاق ومكافحة الفساد في كينيا، فإن وزارات الداخلية والصحة والنقل في البلاد هي الأكثر فسادا وأظهر الاستطلاع أن متوسط حجم الرشوة تضاعف في عام 2023.

وقال الناشط الكيني بونيفاس موانجي لإذاعة صوت أمريكا إنه يُطلب من الشركات الأمريكية ببساطة اتباع ما أصبح إجراءً قياسيًا في كينيا.

وقال موانجي: "يدفع الكينيون رشاوى كل يوم، ليس لأنهم يريدون ذلك، ولكن لأنهم مجبرون على ذلك إذا كنت تريد التقدم بطلب للحصول على بطاقة هوية، فعليك دفع رشوة تذهب إلى الشرطة، وتخبرهم". "للتحقق في جريمة ما، تدفع رشوة تريد أن تطلب جواز سفر، تدفع مقابل رشوة نحن أمة رشوة.

وأضاف: "أحد أسباب نجاح الصينيين بشكل جيد للغاية في هذا البلد في ممارسة الأعمال التجارية هو أنهم قادرون على الدفع مقابل اللعب"، مضيفًا: "لا يُطلب من الأمريكيين أن يفعلوا شيئًا غير شائع لقد طلب منهم أن يفعلوا ما هو المعيار في هذا البلد. ... الفساد هو أسلوب حياة في بلادنا."

وفي العام الماضي، قالت لجنة الأخلاقيات ومكافحة الفساد إن الافتقار إلى الشفافية والمساءلة والمشاركة العامة في بعض المشاريع الحكومية يخلق أرضًا خصبة للفساد.

ويتماشى ذلك مع تقرير مكتب التجارة الأمريكي، الذي قال إن الشركات الأمريكية اشتكت من التعقيد المفرط وعدم الكفاءة في عملية شراء العقود.

واحتلت كينيا المركز الأخير في تصنيفات منظمة الشفافية الدولية للفساد لعام 2023، حيث احتلت المرتبة 126 من بين 180 دولة تم قياسها من حيث إدراك الفساد وانتشاره.

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