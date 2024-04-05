ليلة 27 رمضان.. 200 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في الأقصى

شهدت صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، اليوم الجمعة إقبالا كثيفا من المصلين حيث أدى 200 ألف مصل الصلاتين في المسجد المبارك في ليلة السابع والعشرين من رمضان على الرغم من اجراءات الاحتلال الإسرائيلي وقيوده وعراقيله.

أفات وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت هذه السنة في شهر رمضان قيودا إضافية على الوافدين للمسجد الأقصى.

وأضافت "وفا" أن المعتكفين نصبوا خيامهم الرمضانية في أروقة المسجد الأقصى، لإحياء سنة الاعتكاف في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وتعرض المعتكفون لمضايقات واعتقالات من قبل شرطة الاحتلال طالت على الأقل 27 معتكفا.

وعززت شرطة الاحتلال قواتها في مدينة القدس المحتلة ونشرت نحو 3 آلاف عنصر في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة.