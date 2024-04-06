فاو: الزيوت واللحوم تدفع أسعار الغذاء العالمية للارتفاع في 3 سنوات

ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة فاو، لأسعار الغذاء العالمية في مارس من أدنى مستوياته في ثلاث سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.

وذكرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، اليوم، أن مؤشرها للأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار السلع الغذائية الأولية الأكثر تداولا عالميا، سجل في المتوسط 118.3 نقطة في مارس، مقابل 117 نقطة في الشهر السابق، حيث كانت قراءة فبراير الأدنى منذ 2021.

أوضحت "فاو" أن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت خلال مارس على أساس شهري للمرة الأولى في سبعة أشهر، بدعم من الزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.

وزادت أسعار الزيوت النباتية 8 بالمئة على أساس شهري، وسجلت منتجات الألبان سادس ارتفاع شهري على التوالي، إذ زادت 2.9 بالمئة بدعم من أسعار الجبن والزبدة، وارتفع مؤشر اللحوم 1.7 بالمئة.

تراجع أسعار الحبوب

في حين تراجعت أسعار الحبوب 2.6 بالمئة، بسبب تراجع أسعار القمح وسط منافسة قوية في التصدير الذي عوض الارتفاع الطفيف في أسعار الذرة، وانخفض السكر 5.4 بالمئة، مع الزيادة المتوقعة في إنتاج الهند وتحسن وتيرة الحصاد في تايلاند.