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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناصر منسي جاهز لمباراة الزمالك وفيوتشر

صدى البلد

شارك ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

جاء ذلك عقب انتهاء اللاعب من البرنامج التأهيلي الخاص الذي خضع له خلال التدريبات السابقة بقرار من الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة.

وأدى اللاعب الحصة التأهيلية والبدنية بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي.

وفي نفس الوقت شهدت التدريبات مشاركة عبد الرحمن نفاد حارس المرمى، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في كاحل القدم.

وشارك نفاد في تدريبات الحراس بشكل طبيعي استعداداً للمباريات المقبلة .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم الأحد المقبل  باستاد القاهرة.

جدير بالذكر أن لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين الأحد الماضي، كان انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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