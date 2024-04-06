مكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة، مرتدية بلوزة باللون الفضي اللامع، ذات أكمام مميزة، ونسقت معها إسكارف فرو باللون الأبيض الجذاب.

واعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر الملموم، يبرز قوامها جمالها، وتزينت بالاقراط الطويلة الجذابة.

كما برزت جمالها بالمكياج الناعم، حيث اعتمدت على اللون البني في الشفاه، مع اللون البني اللامع كأيشادو، مع رسم العين بالايلانير الأسود والكحل لإبراز جمال العين.