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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مكياج صارخ.. غادة عبد الرازق تستعرض جمالها عبر إنستجرام

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة لافتة، مرتدية بلوزة باللون الفضي اللامع، ذات أكمام مميزة، ونسقت معها إسكارف فرو باللون الأبيض الجذاب.

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واعتمدت غادة عبد الرازق على تسريحة شعر الملموم، يبرز قوامها جمالها، وتزينت بالاقراط الطويلة الجذابة.

كما برزت جمالها بالمكياج الناعم، حيث اعتمدت على اللون البني في الشفاه، مع اللون البني اللامع كأيشادو، مع رسم العين بالايلانير الأسود والكحل لإبراز جمال العين.

غادة عبد الرازق 
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