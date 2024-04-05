محافظ الغربية يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا

رحمي يكرم امام المسجد الاحمدي لبلوغه سن المعاش

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، وذلك بحضور اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، الدكتور محمدحسين نائب رئيس جامعه طنطا، العميد اسامه هنداوي وكيل المخابرات الحربية ،العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظ ،فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ محمد بسيوني، ثم كلمة للشيخ خالد خضر أشار فيها إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يحب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى -عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء، واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية التي قدمها الشيخ محمد عبد الله.



وفي نهاية الاحتفال بهذه الذكرى العطرة قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و فضيلة الشيخ خالد خضر بتسليم درع التميز من مديرية الأوقاف للشيخ الدكتور عبدالرحيم قحيف إمام وخطيب المسجد الأحمدي لبلوغه سن المعاش.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للحاضرين بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

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