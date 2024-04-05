عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رحمي يكرم امام المسجد الاحمدي لبلوغه سن المعاش

محافظ الغربية يشهد احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، احتفال مديرية الأوقاف بليلة القدر من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، وذلك بحضور اللواء محمد عمار مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا، الدكتور محمدحسين نائب رئيس جامعه طنطا، العميد اسامه هنداوي وكيل المخابرات الحربية ،العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني، اللواء محمد العناني رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني للمحافظ ،فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

txt

محافظ الغربية يجري جولة موسعة لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير في طنطا

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ محمد بسيوني، ثم كلمة للشيخ خالد خضر أشار فيها إلى فضل ليلة القدر، التي أنزل فيها القرآن الكريم، تلك الليلة التي يغفر فيها الله لعبادة المؤمنين ويعتقهم من النار، لذا يحب على كل مسلم أن يتقرب فيها إلى المولى -عز وجل- حتى ينال شرف العتق من النار ودخول جنة الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء، واختتمت الاحتفالية بالتواشيح والأدعية الدينية التي قدمها الشيخ محمد عبد الله. 

txt

بسبب خلافات الجيرة.. عاطل يق.تل نجارا في طنطا


وفي نهاية الاحتفال بهذه الذكرى العطرة قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية و فضيلة الشيخ خالد خضر بتسليم درع التميز من مديرية الأوقاف للشيخ الدكتور عبدالرحيم قحيف إمام وخطيب المسجد الأحمدي لبلوغه سن المعاش.

ووجه محافظ الغربية التهنئة للحاضرين بمناسبة هذه الذكرى العطرة والليلة المباركة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات على مصرنا الحبيبة.

IMG-20240405-WA0037
IMG-20240405-WA0037
IMG-20240405-WA0034
IMG-20240405-WA0034
IMG-20240405-WA0036
IMG-20240405-WA0036
IMG-20240405-WA0038
IMG-20240405-WA0038
IMG-20240405-WA0029
IMG-20240405-WA0029
IMG-20240405-WA0027
IMG-20240405-WA0027
IMG-20240405-WA0028
IMG-20240405-WA0028
IMG-20240405-WA0026
IMG-20240405-WA0026
IMG-20240405-WA0025
IMG-20240405-WA0025
IMG-20240405-WA0024
IMG-20240405-WA0024
IMG-20240405-WA0023
IMG-20240405-WA0023
IMG-20240405-WA0022
IMG-20240405-WA0022
الآمن الوطني الأ إدارة المركز الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الشعبية الر الداخل الدكتور طارق رحمي الدكتور الحر الإدارة المركزية الأمن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيحصل مع أول أيامه| إعلان رسمي من الأرصاد عن طقس عيد الفطر 2024

خلى بالك.. الداخلية تضبط كمية كبيرة من الدولارات المزورة

نزاع تجاري| القصة الكاملة لاحتجاز روسيا سفينتي قمح مصريتين.. وأول تعليق من "التموين"

متى ليلة القدر 2024؟.. الإفتاء: ساعة ونصف على دخولها وهذا الدعاء مستجاب

تويوتا كورولا 2015 بأفضل سعر للمستعمل .. رخصت 400 ألف جنيه

بالقوة الضاربة | تشكيل الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني

باقي 72 ساعة.. لو عندك حاجة في البنك انجزها بسرعة قبل إجازة العيد

انتهاء الدعم | تحذير رسمي من بايدن لـ نتنياهو بسبب غزة

موضوعات متعلقة

مشهد مهيب| زفة لـ 350 طفل من حفظة القرآن الكريم في شوارع طنطا.. شاهد

ترشيحاتنا

عبد المنعم سعيد يكشف المنتظر من الحكومة الجديدة حال تشكيلها

صلاة التسابيح| 6 معجزات لمن يؤديها في ليلة القدر.. اغتنم نفحاتها

أدعية ليلة القدر .. ردد أفضل ما قاله الأنبياء 300 دعاء مستجابة فورا

صاروخية السولية تمنح التقدم للأهلي أمام سيمبا التنزاني

العالم مقلوب عليه .. إليك الفرق بين الكسوف والخسوف

دعاء ليلة القدر من 7 كلمات.. أفضل ما ردده الرسول في الليالي الوترية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بديل البيتيفور .. طريقة عمل بسكويت اللانكشير

بأسعار معقولة .. أفضل 3 سيارات أوتوماتيك صغيرة

مسلسل صدفة الحلقة 26 .. وزير التربية والتعليم يستجيب لمطالب ريهام حجاج

تريند العيد .. ماذا يحدث عند وضع ماسك الكركديه؟

فيديو

صدمة في نادي الزمالك بعد وفاة المعد البدني للفريق

عودة الأمطار والرياح .. مفاجأة غير محسوبة في طقس العيد

محسن منصور يكشف لـ صدى البلد عروض المسرح في العيد

تفسير لوحة الإنس والجن بعد ظهورها في مسلسل “المداح 4”

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : يوريم فيبوشيم .. أقتله ثم أبكى

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : جودر والزمن الجميل

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: لسنا أنتم !

محمد البشاري

د. محمد بشاري يكتب: الدين.. حيث هو حجر أساس

خالد جمال

خالد جمال يكتب| نجوم رمضان (1).. نهى عابدين "ديحة" العتاولة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: غائبون احتفلوا معنا بشهر رمضان!

هند عصام

هند عصام تكتب: سنوحي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة المصرية والولاية الجديدة للرئيس

اﻟﻤﺰﻳﺪ