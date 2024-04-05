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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية البريطاني يدعو لتحقيق بالضربة الإسرائيلية على عمال الإغاثة في غزة

صدى البلد

طالب وزير الخارجية البريطاني اللورد كاميرون من تشيبينغ نورتون بإجراء مراجعة مستقلة للحادث. ووقعت الغارات بينما كان عمال الإغاثة يحاولون تسهيل توصيل المواد الغذائية إلى غزة، التي تواجه وضعا إنسانيا سيئا.

يأتي ذلك رداً على الغارات الإسرائيلية الأخيرة بطائرات بدون طيار والتي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة، من بينهم ثلاثة مواطنين بريطانيين

وتقوم الحكومة البريطانية بمراجعة وثيقة لنتائج التحقيق الذي أجراه جيش الإحتلال الإسرائيلي في الغارة الجوية. ومع ذلك، شدد اللورد كاميرون على الحاجة إلى "أقصى قدر من الشفافية والمساءلة" ودعا إلى إجراء مراجعة مستقلة لضمان إجراء فحص شامل للظروف المحيطة بالحادث.

وخلص تحقيق الجيش الإسرائيلي إلى أن الهجوم كان "خطأ فادحا"، ونسبه إلى الخطأ في التعرف على عمال الإغاثة باعتبارهم مسلحين من حماس. وعلى الرغم من هذا الاعتراف، فقد أثيرت مخاوف بشأن مدى كفاية تحقيق الجيش الإسرائيلي، حيث شكك البعض في مستوى المساءلة داخل الجيش.

وفي عموده بصحيفة Mail Plus، انتقد رئيس الوزراء بوريس جونسون الدعوات لحظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل ردًا على الحادث. وعارض جونسون مثل هذا الإجراء، مشيرًا إلى أنه سيقوض بشكل فعال قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد التهديدات التي تشكلها جماعات مثل حماس. وشدد على أهمية الدعم الغربي لإسرائيل وأشاد بجهودها لتقليل الخسائر البشرية في الصراع.

ومع ذلك، فإن موقف اللورد كاميرون يعكس مشاعر متزايدة داخل المؤسسة البريطانية لمزيد من التدقيق في مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ووسط دعوات من المنظمات الإنسانية والخبراء القانونيين، تواجه الحكومة ضغوطًا لإعادة تقييم سياساتها فيما يتعلق بصادرات الأسلحة.

أدى مقتل عمال الإغاثة البريطانيين الثلاثة – جون تشابمان، وجيمس هندرسون، وجيمس كيربي – إلى تجديد التدقيق في علاقة المملكة المتحدة مع إسرائيل ودورها في الصراع المستمر. ومع استمرار التوترات في المنطقة، فمن المرجح أن تتزايد الدعوات إلى المساءلة والشفافية، مما سيشكل نهج المملكة المتحدة تجاه الوضع في غزة.

 

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