منع التحويلات.. قرار عاجل من التعليم بشأن التقديم في المدارس المصرية اليابانية

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لن يتم قبول التحويلات المباشرة للطلاب من أي مدرسة لـ المدارس المصرية اليابانية.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: سيتم فتح باب التقديم لـ المدارس المصرية اليابانية، في منتصف أبريل سواء للطلاب الجدد (مرحلة رياض الأطفال) أو المراحل الأخرى (أولى إبتدائي- ثانية ابتدائي- ثالثة ابتدائي) .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن التقديم في المدارس المصرية اليابانية سيكون إلكترونياً عبر منصة المدارس المصرية اليابانية على الانترنت https://ejs4students.moe.gov.eg منتصف ابريل .

السن المطلوب للتقديم في المدارس المصرية اليابانية

السن المطلوب لقبول الطلاب في المدارس المصرية اليابانية

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني السن المطلوب للقبول في كل مرحلة في المدارس المصرية اليابانية كما يلي:

- كي جي 1 : من 4 سنوات حتى 5 سنوات الا يوم

- كي جي 2 : من 5 سنوات حتى 6 سنوات الا يوم

- الصف الأول الابتدائي : من 6 سنوات حتى 7 سنوات الا يوم

- الصف الثاني الابتدائي : من 7 سنوات حتى 8 سنوات الا يوم

- الصف الثالث الابتدائي : من 8 سنوات حتى 9 سنوات إلا يوم

مصروفات المدارس المصرية اليابانية

كانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مصروفات المدارس المصرية اليابانية قيمتها 15800 جنيه، مشيرةً إلى أن قيمة الزي المدرسي إجبارية لبداية كل مرحلة والمستجدين (طقم كامل ٥ قطع) بإجمالي 1950 جنيه (ألف وتسعمائة وخمسون جنية مصري فقط لا غير)، و الصف الرابع (2 قطعة) بإجمالي 750 جنيه (سبعمائة وخمسون جنية مصري فقط لا غير).

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجمالي عدد المدارس المصرية اليابانية في مصر حاليا يبلغ 51 مدرسة في 26 محافظة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: يدرس في المدارس المصرية اليابانية حاليا 11850 طالبا وطالبة بالصفوف الدراسية من رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي و 147 طالبا من ذوى الهمم، ويعمل بها 2000 معلم ومعلمة ومدير ووكيل وإداري .