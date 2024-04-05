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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بشرى سارة.. انخفاض قطع غيار السيارات في هذا الموعد

قطع غيار السيارات
قطع غيار السيارات

تعتمد مصر بنسبة 98٪ على استيراد قطع غيار السيارات، مما يضعها في وضع تبعية كبيرة للسوق العالمية. ومع ذلك، توقع الخبراء عبر وسائلالإعلام المختلفة انخفاضًا ملموسًا في أسعار هذه القطع في الأسابيع القادمة.

بفضل تحسن سعر صرف العملة المحلية واستقرار السوق، من المتوقع أن ينخفض سعر قطع الغيار بنسبة تتراوح بين 15% و20%. 

هذا التحسن المتوقع يعود جزئيًا إلى احتمالات تراجع الطلب على العملات الأجنبية، مما يخلق بيئة ملائمة لتخفيض الأسعار.

من المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض في أسعار القطع إلى تخفيف العبء عن المواطنين وأصحاب السيارات في مصر، ويسهم في جعل هذه القطع أكثر توافرًا وتنافسية في السوق المحلية.

على الرغم من أن قطع الغيار كانت تسعر على أسعار السوق السوداء بمعدل 65 إلى 70 جنيهًا، إلا أن من المتوقع أن يشهد السوق انخفاضًا كبيرًا في الأسعار بعد توقف المعاناة من البضائع المحتجزة في الجمارك.

بالنهاية، يُعد هذا الانخفاض في أسعار قطع الغيار خبرًا جيدًا لأصحاب السيارات في مصر، حيث يعزز قدرتهم على صيانة مركباتهم بتكلفة أقل ويعزز البيئة التنافسية في سوق السيارات المحلية.

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