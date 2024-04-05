مظاهرات في الأردن تنديدا باستمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت العاصمة الأردنية عمان، اليوم الجمعة تظاهرات في محيط السفارة الإسرائيلية تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بأنه في أعقاب صلاة الجمعة مسيرات تضامنية في عدة محافظات دعما لقطاع غزة، وندد المشاركون في مسيرة في العاصمة عمان بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين في القطاع.

وأشارت قناة "المملكة" الأردنية إلى أن "مسيرة انطلقت من أمام المسجد الحسيني في وسط البلد نظمتها فعاليات شعبية وحزبية استنكرت العدوان الغاشم على قطاع غزة"، داعين "إلى الضغط الدولي لوقف المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في القطاع".

وندد المشاركون في المسيرة بازدواجية المعايير الدولية تجاه القضية الفلسطينية.