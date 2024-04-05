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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يعشق الابتهال منذ طفولته.. محمد أبو زيد منشد أطرب أذان المستمعين

المبتهل والمنشد محمد
المبتهل والمنشد محمد أبو زيد

استضاف برنامج "إنى ببابك" الذى  يقدمه الإعلامى محمد الرميحى على قناة "إكسترا نيوز" المبتهل والمنشد محمد أبو زيد، وهو مواليد محافظة بنى سويف، تخرج فى كلية التجارة وعشق الابتهال منذ طفولته.

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قدم محمد أبو زيد خلال الحلقة أنشودة "طلع البدر علينا" بصوت جميل، ولفت إلى أن خاله الشيخ عبد العال المُلا وشهرته عبد العال الفشنى رأه يسير فى طريق الغناء فوضعه على أول الطريق فأقدم على تحفيظى أول شئ وهو "الحمد لله الذى أنار الوجود"، وخلال الحلقة ألقها أبو زيد بصوت جميل، كما ألقى "طلع البدر علينا".

 

قدم محمد أبو زيد مدح فى حضرة سيدنا النبى "يا سيد الكونين" لفضيلة الشيخ محمد عمروان، بصوت جميل، وفى نهاية المدح أكد أن والدته لها الفضل عليه بعد الله وكانت تشركه فى الإذاعة المدرسية بحكم أنها معلمة بالمدرسة، وكانت بتقولى :"صوتك حلو"، وبعدها اتجهت لقراءة القرآن ومدح النبى وبدأت بـ"طلع البدر علينا".

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