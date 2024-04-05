عبد المنعم سعيد يكشف المنتظر من الحكومة الجديدة حال تشكيلها

قال الدكتور عبد المنعم سعيد أن خفض الأسعار يتوقف على زيادة الانتاج والتنافس.

وأوضح عبد المنعم سعيد خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى،أن المنتظر من الحكومة الجديدة حال تشكيلها هو استكمال ما تم بدءه لتحقيق استراتيجية مصر 2030.

التشغيل والاستثمار

وتابع عضو مجلس الشيوخ قائلا:" الفترة الماضية كانت للبناء والفترة المقبلة ستكون للتشغيل والاستثمار.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى تراجع معدلات النمو ولكن الدولة تتحمل عبء 20 مليون من جنسيات مختلفة.