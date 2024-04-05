المملكة المتحدة تتبرع بمعدات طبية بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 أنها تبرعت بمعدات طبية بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني لأوكرانيا، والتي تشمل أجهزة التنفس الصناعي، ومكثفات الأكسجين، ومضخات الشفط، وأجهزة مراقبة المرضى، والمضخات الحجمية وأجهزة الترطيب الساخنة.

وأضافت الحكومة البريطاني في بيان لها بأنها حزمة التبرعات ستدعم ما يصل إلى 60 سريرًا للعناية المركزة، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية، بحسب ما أوردته وكالة أوكريفورم الأوكرانية.

وأشار إلى أن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا لا يتزعزع وقالت وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية، فيكتوريا أتكينز، إن هذا التبرع سيدعم مستشفياتهم، ويستفيد من عمليات التسليم السابقة للأدوية والمعدات لإنقاذ الأرواح.

وأكدت أن وكالتها ستواصل العمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة الأوكرانية، التي طلبت حزمة المساعدات، والشركاء الآخرين.

يشار إلى أن تحميل المعدات تم في 5 مارس الماضي، وقد استلمتها أوكرانيا الآن هذا بالإضافة إلى 357 مليون جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة المتحدة لأوكرانيا منذ بدء الحرب.