سامسونج تستعد لإطلاق أرخص موبايل فلاجشيب في 2024 .. تفاصيل

أطلقت شركة سامسونج هاتفها Galaxy S23 FE في أكتوبر الماضي، والذي يعد أرخص هاتف من الفئة الرائدة “ فلاجشيب” والنسخة الأرخص من Galaxy S23، كما يتميز الهاتف بتصميم شبابي أنيق للغاية.

وبحسب موقع GSMArena فإنه وفقًا لوسائل إعلام كورية جنوبية فإنه سيتم إطلاق هاتف النسخة الأحدث Galaxy S24 FE هذا الصيف.

وفقًا للموقع فإنه يبدو أن شركة سامسونج ليست على استعداد للتخلي عن الهاتف مرة أخرى مثلما حدث في عام 2022، حيث تعمل الشركة بالفعل على هاتف Galaxy S24 FE.

ومن المتوقع أن يكون حدث Unpacked - الذي تقوم فيه سامسونج بإطلاق أهم منتجاتها- في وقت مبكر إلى منتصف يوليو، وسيضم حدث الإطلاق بالفعل هاتف Galaxy Z Fold6 الذي يمكن أن يكون هناك طرازان، وليس نموذجًا واحدًا.

وسيتم إطلاق هاتف Flip6 القابل للطي والإعلان الكامل عن Galaxy Ring، وساعات Galaxy Watch7 الجديدة، مع هاتف Galaxy S24 FE الشبابي.

وتشير المعلومات إلى أن سامسونج تنتج بعض مكونات العرض لهاتف Galaxy S24 FE القادم، وإنها بدأت بالفعل الإنتاج الضخم للمكونات التي توفرها، قبل الإصدار الصيفي للنموذج.

ومن المخطط أن يكون حجم الإنتاج "بالملايين" بالفعل، لذلك من الواضح أن سامسونج تعتقد أن هاتف Galaxy S24 FE سيكون ناجحًا للغاية.