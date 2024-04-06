بالأبيض الجريء.. جورجينا تشعل السوشيال ميديا بإطلالة ناعمة

نشرت عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز صورة جديدة عبر خاصية الاستوري على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وأثارت جورجينا الجدل بإطلالة جريئة، مرتدية فستان باللون الأبيض يبرز أنوثتها، بصيحة الكب، ونسقت معه بالكو أبيض ووضعته على الكتف بطريقة كاجوال.

واستكملت جورجينا إطلالتها بارتداء المجوهرات الثمينة في الأذن والرقبة، بطريقة لافتة، ورفعت خصلات شعرها لأعلى لإبراز جمال المجوهرات.

ومن الناحية الجمالية، وضعت جورجينا اللون الكشمير في الشفاه بطريقة مميزة، وبرزت الوجنتين باللون البينك الهادئ مع القليل من الماسكرا في الرموش.