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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طبيب لـ عزة مصطفى: كلى 3 كحكات عشان ما تتخنيش..وترد: مداخلتك معجبتنش

عزة مصطفى
عزة مصطفى

طرحت الإعلامية عزة مصطفى سؤالا على الدكتور عماد فهمى خبير التغذية قائلة:" ينفع أكل كحك وبسكويت من غير ما أتخن؟".

وأجاب الدكتور عماد فهمي خلال مداخله هاتفية مع برنامج صالة التحرير المذاع عبر قناه صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى قائلا:" ينفع طبعا القاعدة العامة هى أكل كل شئ حلله ربنا لكن من غير أسراف".

واوضح عماد فهمي استشاري التغذية ان المشكلة هي التوقيت في خلال شهر رمضان الاكل بكافة أصنافة متاح ليلا وممنوع نهارا ولذلك خلال العيد يفضل عدم الاكل بشراهة، معقبا:" بلاش تهجموا على الأكل".

200 سعر حرارى

ونصح عماد فهمى السيدات والرجال بعدم تناول أكثر من 3 كعكات أو 3 بسكوت أو 3 بيتي فور خلال اليوم لأن الكعكة الواحدة تحتوى على قرابة ال 200 سعر حرارى.

وردت عزة مصطفى على استشارى التغذية ممازحة اياه:" مداخلتك مش عجبانى ازاى 3 كعكات بس".

الإعلامية عزة مصطفى السيدات الكعكة برنامج صالة التحرير بسكوت بسكويت سيدات شهر رمضان

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