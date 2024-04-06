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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تضاعفت مرتين.. 1.9 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال ديسمبر

نشاط التمويل العقاري
نشاط التمويل العقاري

أعلنت هيئة الرقابة المالية ارتفاع حجم التمويلات الممنوحة للعملاء قطاع التمويل العقاري خلال ديسمبر الماضي بنسبة 119.6%.

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة المالية عن إجمالي قيمة نشاط التمويل العقاري خلال  ديسمبر 2023 بلغت نحو 1.9 مليار جنيه مقابل 884 مليون جنيه خلال  نفس الشهر في 2022 بنمو 119.6%.

ذكرت هيئة الرقابة المالية، أن إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بلغت 321.7 مليون جنيه خلال ديسمبر 2023، مقارنة بـ 204 مليون جنيه خلال نفس الفترة في العام السابق بارتفاع 57.7 %.

بلغت عدد عقود التمويل العقاري خلال ديسمبر الماضي 543 عقد مقابل 535 عقد في ديسمبر 2022 بزيادة 1.5%.

 

تراجعت قيمة التمويلات على أساس سنوي

وتراجعت قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها خلال 2023، والتي بلغت 10.4 مليار جنيه مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل انخفاض 22.4 %، وتستهدف استراتيجية هيئة الرقابة المالية للأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة (2022-2026) رفع محفظة التمويل العقاري في مصر إلى 16 مليار جنيه بحلول عام 2026.

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