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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية تحذر من الأوضاع الإنسانية في غزة والتجويع الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين

ندى ألفي ثابت
ندى ألفي ثابت

طالبت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، المجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ضد الاحتلال الإسرائيلي، لإيقاف الاعتداءات الوحشية والانتهاكات الصارخة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وحذرت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، من خطورة الأوضاع الإنسانية في غزة، وسياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء، مضيفة: "الكيان الصهيوني يضرب بكل المعاهدات والاتفاقيات عرض الحائط، ويقتل الأطفال والشيوخ والنساء على مرأى ومسمع من الجميع".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن إسرائيل تمارس حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، وتحاول بكل الطرق دفعه إلى التهجير القسري، لتصفية القضية الفلسطينية، وتابعت: "لن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية بأي حال من الأحوال، ولن نسمح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء".

وأشادت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، بالدعم الكبير غير المحدود الذي تقدمه مصر للقضية الفلسطينية، موضحة أن مصر لن تتخلى عن الأشقاء الفلسطينيين حتى يتمكنوا من الحصول على حقوقهم المشروعة.

التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الاحتلال الاسرائيلي الاعتداءات الوحشية الشعب الفلسطيني ندى ألفي ثابت إسرائيل

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