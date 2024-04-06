كولر: أخترت الأسلوب المناسب أمام سيمبا وموديست قدم مباراة كبيرة

نشر الإعلامي أمير هشام تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعد تأهل فريق الأهلي لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وجاءت تصريحات مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي كالأتي :
◾سعداء جدًا بالتأهل وتحكمنا في سير المباراة واللاعبون نفذوا ما أريد وتركت الاستحواذ لسيمبا ولم نعطيهم أي مساحات
◾الشوط الثاني أهدرنا عددًا كبيرًا من الفرص والنتيجة ككل في المباراتين جيدة وسعداء بالتأهل
◾الفوز بنتيجة 3 مقابل لا شيء هي كبيرة في دور مثل ربع النهائي
◾حققنا الفوز في مباراة الذهاب رغم صعوبة الأجواء واللعب دون الدوليين
◾هل الجماهير تريد كرة ممتعة ونتلقى أهدافا ونبكي علي الخروج أم نلعب بهذه الطريقة ونحقق الفوز وهدفنا؟
◾أشاهد المنافسين بشكل جيد وأختار الأسلوب المناسب للخصم والدليل نجحنا فيما نريد
◾سيمبا لديهم أطوال ولاعبين ذو قوة لذلك لعبت بهذا الأسلوب في اللقاء
◾حسين الشحات نأمل أن يعود بشكل سريع لأننا نحتاجه
◾وسام أبو علي شارك معنا في التدريبات الجماعية ولم أحب المغامرة به أمام سيمبا لكنه جاهز
◾ديانج وياسر يخوضان تدريبات تأهيلية والشناوي أيضًا بدأ النزول إلى الملعب
◾هؤلاء لاعبون مهمون بالتأكيد وكنا نتمنى وجودهم لكن نملك قائمة مليئة باللاعبين المميزين وهذه ميزة بالنسبة لنا
◾الحديث مع كهربا بعد المباراة؟ كنت أقول له أين ذهبت لأني بعد الهدف رأيته يركض ولا أعرف إلى أين ذهب
◾موديست قدم مباراة كبيرة وهو كان له مهام معينة خلال اللقاء لذلك اختارته ليكون أساسيا ونفذها بشكل جيد
◾موديست قوي بدنيًا ويحصل على الكرات الهوائية ولا يوجد لدينا لاعب مميز مثله في الكرات العالية وكان يتحرك على الأطراف
◾لدينا ضغط مباريات في الفترة المقبلة وسنحدد اختياراتنا وفقًا لحالة اللاعبين لأننا تنتظرنا مباريات هامة
◾معلول اشتكى من تقلصات عضلية وأتمنى أن يكون كذلك فقط.
◾أجريت التبديلات في وقت متأخر من المباراة لأنني أفعل ذلك في كل لقاء لماذا أغير هذه العادة طالما الأمور تسير على ما يرام