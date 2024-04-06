أرتشيليك التركية تكمل الاستحواذ على Whirlpool الفرعية في الإمارات والمغرب

أتمت شركة أرتشيليك، الشركة الأم لـ بيكو، الاستحواذ الكامل على عمليات Whirlpool في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. من خلال هذا الاستحواذ، أصبحت أرتشيليك تملك كيانات Whirlpool في الإمارات العربية المتحدة والمغرب وتدير عمليات أعمال الأجهزة المنزلية الكبيرة الخاصة بـ Whirlpool في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



مع دمج عمليات Whirlpool في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تحقق أرتشيليك إنجاز بارز آخر في رحلة نموها التحولية، مؤكدة على مكانتها كمزود عالمي رائد للأجهزة المنزلية المستدامة، كجزء من التزامها بالنمو وتقديم منتجات وخدمات رائدة للسوق للمستهلكين والشركاء. تهدف أرتشيليك إلى تقوية وتوسيع بصمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات النمو السريع، ذلك من خلال البنية التحتية الإقليمية والانتشار في الأسواق التي تتميز به لـ Whirlpool مدعومًا وب خبرة أرتشيليك العميقة في الصناعة.



العلامات التجارية التي ستقدمها أرتشيليك في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال مثل هذا الاستحواذ هم Whirlpool و Ariston و Indesit و Hotpoint و Hotpoint-Ariston و Bauknecht و Privileg و Ignis، بينما تم استثناء علامات Insinkerator و KitchenAid و Maytag التابعة لـ Whirlpool، يقتصر استخدام Whirlpool وAriston على المرخص لهم في نطاق اختصاص محدد.



عبر أكين جارزانلى ، رئيس قطاع التسويق ورئيس قطاع تجربة العملاء للشرق الأوسط وإفريقيا وروسيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة عن حماسه وثقته بشأن الصفقة، قائلًا: "يسعدني أن أشهد الاكتمال الناجح لخطوتنا الاستراتيجية للاستحواذ على عمليات Whirlpool في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أرتشيليك هي شركة عالمية رائدة في صناعة الأجهزة المنزلية بـ 55,000 موظف و 45 منشأة إنتاج حول العالم. وأضاف جارزانلى "قريبًا، ستوسع أرتشيليك تواجدها أيضًا بمصنع فائق الحداثة لبيكو في مصر، والذي يقف على أعتاب التشغيل، جاهزًا لضخ مزيد من الابتكار والتميز في الاسواق.



وأوضح جارزانلى "ومن خلال هذا الاندماج مع Whirlpool ، نقترب أكثر من طموحنا أن نصبح الشركة رقم واحد في مجال الأجهزة المنزلية في المنطقة. نجدد تأكيدنا على تفانينا في تقديم منتجات من الدرجة الأعلى لمستهلكي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مركزين على الجودة، والمتانة، والاستدامة. سنواصل إعطاء الأولوية لخدمة العملاء ورفاهيتهم حول العالم، وسنبقى متيقظين لاحتياجات مستهلكينا، ومجتمعاتنا، وموظفينا مع استمرارنا في النمو والتطور تدريجيًا بشكل مستدام.".



يذكر أن في الثاني من أبريل، أعلنت أرتشيليك عن الاكتمال الناجح لاتفاقية المساهمة النهائية بين شركة Beko B.V الفرعية المملوكة بالكامل لـ أرتشيليك وشركة Whirlpool EMEA Holdings LLC المملوكة بالكامل لـ Whirlpool Corporation مما أدى إلى إنشاء Beko Europe.



تمتلك Beko B.V نسبة 75% من أسهم Beko Europe وتمتلك Whirlpool Corporation نسبة 25% من الأسهم. ستواصل أرتشليك، بعد اتمام هذين الإنجازين البارزين، أحداث ثورة في الصناعة، قيادة الابتكار، وتقديم القيمة للمستهلكين على مستوى العالم.

