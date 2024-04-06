فرج عامر يشيد بأداء مصطفى شوبير أمام سيمبا| ماذا قال؟

أشاد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، بأداء مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في لقاء اياب سيمبا التنزاني.

وكتب عبر فيسبوك: "للأسف كولر المدير الفني للأهلي، عرض مرمي الأهلي لخطورة في الشرط الأول وذلك لتركه الكرة لفريق سيمبا واللعب بهدوء شديد، لولا براعة ويقظة مصطفي شوبير لضاع الأهلي في الشوط الاول ودخل فية هدفين".

ونجح النادي الأهلي في التأهل للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد القاهرة في مباراة الإياب بدور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر النادي الأهلي في الدور نصف النهائي الفائز من مواجهة بيترو اتليتكو الأنجولى ومازيمبي الكونغولي التي ستقام مساء السبت.