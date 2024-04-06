هكذا أحيا الفلسطينيون ليلة 27 رمضان رغم الحرب والإبادة الجماعية

رغم حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني على غزة بغرض تدميرها تماما وتهجير أهلها، لم يتخل الفلسطينيون عن إقامة شعائر رمضان وحفظ القرآن الكريم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.



نشرت شبكة قدس الإخبارية تقول أن مجموعات من الفلسطينيين استغلوا الشهر الكريم في أن يحيوا ليلة القدر في أزقة مخيم جباليا شمال غزة، بعد أن دمر الاحتلال عشرات المساجد.

وفي غزة المحاصرة إسرائيليا ورغم الحرب ، مازالت تخرّج أفواج جديدة من حفظة القرآن الكريم في غزة.

وقامت عدد من الفلسطينيات بتلاوة القرآن الكريم في مراكز الإيواء بعد تدمير الاحتلال لمساجد قطاع غزة.

ويواصل الاحتلال الصهيوني حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين رغم استشهاد أكثر من 33ألف شهيد ودمار لا يقيمه الخبراء الدوليون وفي الأمم المتحدة بأقل من دمار المدن في الحرب العالمية الثانية بل أنه أشد.