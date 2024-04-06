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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحول كبير.. كيف أدانت وسائل إعلام أمريكية إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية؟

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

اعتبرت صحف أمريكية أن الاحتلال وقع في خطئين أساسيين، بحسب ما قال الجيش الإسرائيلي قاد في النهاية إلى مذبحة عمال الاغاثة.

بحسب الجيش الصهيوني، ففي البداية، أغفل أحد الضباط رسالة تتضمن تفاصيل المركبات في القافلة.
ثانيًا، رأى أحد المراقبين شيئًا ما في إحدى السيارات - ربما حقيبة - واعتقد أنه سلاح. 
وقال المسؤولون إن النتيجة كانت سلسلة من الغارات الإسرائيلية بطائرات بدون طيار  أسفرت عن مقتل سبعة من عمال الإغاثة على طريق مظلم في غزة.

وصف الجيش الإسرائيلي الهجوم المميت على قافلة المطبخ المركزي العالمي بأنه خطأ مأساوي.

وحول الإدانة غير المباشرة ، قالت صحف أمريكية أنه إذا كان هذا تفسير الجيش الإسرائيلي لمقتل عمال الاغاثة فالسؤال التالي هو إذن وعلى نفس المنوال، كم مرة ارتكبت إسرائيل مثل هذه الأخطاء في هجومها المستمر منذ ستة أشهر على غزة؟

وتقول جماعات حقوق الإنسان وعمال الإغاثة إن خطأ ليلة الاثنين لم يكن أمرًا شاذًا. 
بل ويقولون إن المشكلة الأوسع لا تكمن في انتهاك قواعد الاشتباك العسكرية، بل في انتهاك الاحتلال لأي قواعد.

في سعي إسرائيل لتدمير حماس بعد هجمات 7 أكتوبر ، قالت جماعات حقوق الإنسان وعمال الإغاثة، يبدو أن الجيش أعطى لنفسه مجالاً واسعاً لتحديد الهدف وعدد القتلى المدنيين الذي يسمح به باعتباره "أضراراً جانبية".

وفي ظل آلاف الضربات التي نفذتها إسرائيل، بالإضافة إلى القصف وإطلاق النار في العمليات البرية، من المستحيل معرفة عدد المرات التي تم فيها تحديد الهدف بشكل خاطئ. 

وفي كل يوم تقريبًا، تُضرب مبانٍ وتنهار بالأرض وفي داخلها عائلات فلسطينية، مما يؤدي إلى استشهاد رجال ونساء وأطفال، دون تفسير للهدف أو مساءلة مستقلة بشأن مدى تناسب الضربة.

 

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